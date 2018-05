Anzeige

Ein immenser Aufwand, doch er lohnt sich. Nicht zuletzt wegen seiner rührigen Helfer, die dafür sorgen, dass der Vorrat an leckeren Fischen nicht ausgeht, ist das Reilinger Fest in der ganzen Region ein fester Begriff. Denn beim Angelsportverein ist alles frisch, die Fische werden gesäubert, mariniert, ausgebacken und serviert – frischer geht‘s nicht. Diese Qualität lockt nicht nur Besucher aus der ganzen Region an, auch die Reilinger wissen ihren Verein zu schätzen.

Zander, Merlan, Forellen und Zander- sowie Seelachsfilets gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmlen, die es wahlweise dazu gibt, auch wenn der Kartoffelsalat des Fisches häufigster Begleiter ist. Zumindest bei den Erwachsenen, für die Kinder gibt es Pommes, so dass jeder zu seinem Recht kommt. Stichwort Kartoffelsalat – in den vergangenen Jahren waren es im Schnitt 400 Kilogramm, die am Festwochenende über den Tresen gingen. Von der Menge an Fisch ganz zu schweigen, immerhin, ständig sind zehn Fritteusen im Einsatz, damit der Nachschub nicht abreißt.

Fischerverkauf ab 11 Uhr

Und weil die Fische so begehrt sind, beginnt der Fischerverkauf am Freitag, 1. Juni, schon um 11 Uhr, wie auch an den beiden anderen Festtagen. Auch wenn das Unterhaltungsprogramm am Freitag erst am Abend beginnt – schon zur Mittagszeit herrscht jede Menge Betrieb im Zelt.

Das Abendprogramm beginnt um 21 Uhr mit „Bougie & the blind Brothers“. Die Musiker aus Hockenheim werden die Temperaturen im Zelt mit Sicherheit in die Höhe treiben und für jede Menge Stimmung sorgen. Am Samstag, 2. Juni, gibt es ab 19.30 Uhr Musik mit Anne Mathieu und ihrer Band, und um 20 Uhr werden der Fischerkönig und seine Prinzen geehrt. Am Sonntag spielt zur Frühschoppenzeit die Blasmusik, die Musikfreunde Reilingen, auf.

Dann können die 40 Männer, die derzeit noch mit dem Aufbau des großen Zeltes beschäftigt sind, erneut die Ärmel hochkrempeln und mit dem Abbau beginnen. Doch bis dahin liegen noch drei Tage voller Fisch und Musik vor den Mitgliedern des Angelsportvereins und ihrer zahlreichen Gäste.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 30.05.2018