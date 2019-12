Bäume erstrahlen bald im Dunkeln

Reilingen.Noch lässt der Winter in unserer Region auf sich warten. Der Übergang vom November auf Dezember war eher trübe und nasskalt. Dass den Reilingern dennoch warm ums Herz wird, dafür sorgt eine festliche Illumination der Hauptverkehrsachsen und des Ortszentrums, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

Schon seit Ende November arbeitet der kommunale Bauhof daran, unzählige Lichterketten aufzuhängen. Lichtpunkte verteilt auf 15 Girlanden beleuchten die „Haupt- und Hockenheimer Straße“. An den drei Ortseingängen erwarten die Gemeindebesucher im Dunkel der Nacht hell erleuchtete, stilisierte Tannenbäume.

Nordmanntannen, dekoriert mit bis zu 100 Lichtern, sind am Rathaus, vor der Schiller-Schule, am Rewe-Einkaufsmarkt und nahe der Bäckerei Schieck zu finden. Weitere Standorte sind vor den beiden Gemeindekirchen, am früheren Messplatz der Gartenstraße und vor der Friedhofskapelle. Auch die beleuchtete Außenfassade der evangelischen und katholischen Kirchengebäude kommt gerade in der Vorweihnachtszeit besonders zur Geltung.

Dekorativ mit Lichtergirlanden und Tannengrün in Szene gesetzt wird vor allem der Ortskern rund um das historische Rathausgebäude. Denn auf dem Rathausplatz und der rückseitigen Freifläche lockt am zweiten Adventswochenende der traditionelle Adventsmarkt. Über 30 dekorative Holzhäuschen werden dort von tausenden Lichtpunkten angeleuchtet. LED-Ketten mit über 4500 Lichtpunkten tauchen zudem die entlaubten Äste der Kastanien und Linden nahe dem Rathaus in mystisches Licht. Die für den zweitägigen Marktbetrieb erforderliche Infrastruktur ist ebenfalls eine Aufgabe des kommunalen Bauhofes. Er wird dabei von örtlichen Handwerksbetrieben unterstützt.

Ob der Festbereich auch über die „Hockenheimer Straße“ zu Fuß erreichbar sein wird, ist angesichts der angrenzenden Straßenbaustelle noch immer nicht sicher. Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigt sich aber optimistisch, dass bis Nikolaus, diesen Freitag, 6. Dezember, der Asphalt noch eingebaut werden kann und sich die Sorgen der Veranstalter als unberechtigt herausstellen. Alles hängt jetzt vom Wetter ab, denn für den Asphalteinbau wären Plusgrade von mindestens sechs Grad notwendig, heißt es abschließend. jd

