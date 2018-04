Anzeige

Auch dieses Mal konnten die Kinder jeden Tag aus bis zu drei Angeboten auswählen und lernten spielerisch das Einhalten von Verabredungen. Dieses System kommt bei Kindern und Eltern gleichermaßen gut an. Weshalb die bewährte Praxis auch in den kommenden Ferien beibehalten werden soll. Der Leiter der Kommunalen Betreuung, Sven Seiler, und seine Kollegen blicken mit Freude auf die Woche zurück. Für weitere Rückfragen steht Sven Seiler unter Telefon 2 89 02 54 oder per E-Mail an: Kernzeit@Reilingen.de zur Verfügung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.04.2018