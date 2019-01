Baumschnitt simpel erklärt

Reilingen.Der Obst- und Gartenbauverein lädt zu einem theoretischen und zwei praktischen Obstbaumschnittkursen ein. Der theoretische Teil findet am Donnerstag, 24. Januar, 19.30 Uhr, in der Gaststätte Vogelpark statt. Die Leitung hat Obstbaumeister Peter Burger.

Im theoretischen Teil wird über das Schneiden von Kern- und Steinobst informiert. Es werden die neuesten Erkenntnisse zum Thema Baumschnitt präsentiert. Auf dem Programm stehen auch der Schnitt verschiedener Formen von Obstgehölzen und Sträuchern, beispielsweise Spindelbäume, Säulenbäume und verschiedene Beerensträucher.

Der praktische Teil des Schnittkurses (für Männer und Frauen) findet am Samstag, 26. Januar, 10 Uhr, im Vereinsgarten an der Hockenheimerstraße mit Peter Burger statt. Bei Fragen zu Schäden an Obstgehölzen, können Teilnehmer Exponate mitbringen.

Extrakurs für Frauen

Da immer mehr Frauen Interesse am Bäume- und Sträucherschneiden haben und Frauen oft der Mut fehlt, beherzt zuzuschneiden, wird ein praktischer Frauenschnittkurs durchgeführt. Das Wissen um den Baumschnitt wird fachgerecht von Frau zu Frau weitergegeben durch die Leiterin des Kurses Angelika Sommer, Obstbaum-Fachwartin, vermittelt. Der praktische Teil des Frauenschnitturses ist am Samstag, 26. Januar, 14 Uhr im Vereinsgarten.

Die Veranstaltungen sind kostenlos. zg

