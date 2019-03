Baustopp angeordnet

Reilingen.Bevor die Gemeinderäte in der Sitzung das Wort hatten, gehörte es den Bürgern, die sich in großer Zahl im Bürgersaal eingefunden hatten. Mit dabei ein Thema, das besonders die Bewohner im Gebiet Viehtrieb umtreibt: eine mögliche bauliche Erweiterung beim Möbelhaus Ehrmann.

Oder auch keine Erweiterung – so genau weiß dies niemand, wie dem Zwiegespräch zwischen Bürgern und Bürgermeister zu entnehmen war. Zwischen Feuerwehrzufahrt und Halle werde gebaut, so war zu hören. Auf Nachfrage bei der Baurechtsbehörde in Hockenheim habe man die Auskunft erhalten, dass es keine Anträge gebe, die das Vorhaben rechtfertigen würden.

„Wir wurden nicht gefragt“, beklagten sich die Bürger und erinnerten daran, dass schon früher Bauvorhaben bei dem Möbelhaus eingestellt worden seien. Und nun werde erneut ohne Genehmigung gebaut.

Antrag einreichen oder rückbauen

Er habe zurzeit keine Kenntnis, was dort geschehe, erwiderte Bürgermeister Stefan Weisbrod, ihm liege kein Bauantrag vor. Weshalb er das Baurechtsamt in Hockenheimeingeschaltet habe – nur diese habe die Befugnis, den Bau zu stoppen. Was am Montag geschehen sei, informierte Weisbrod. Der Bauherr sei nun aufgefordert, die Arbeiten zu erklären, einen Antrag einzureichen, der im Ausschuss oder im Rat behandelt werde. Oder es könne ein Rückbaugebot verfügt werden.

Auch wenn es letztlich um Arbeitsplätze gehe, so Weisbrod – „die Gangart ist so nicht akzeptabel“, war es mit den Anwohnern einer Meinung. Obwohl er erst seit sechs Jahren in der Gemeinde sei, habe er schon drei große Informationsveranstaltungen wegen des Möbelhauses abgehalten, war der Bürgermeister mit dem Vorgehen nicht einverstanden. Was genau bei dem Möbelhaus geplant ist, haben wir schriftlich angefragt. Doch bis Redaktionsschluss lag noch keine Antwort vor. aw

