REILINGEN.Was will ich einmal werden? Beruflich. Eine Frage, die sich Schüler der Friedrich-von-Schiller-Schule (FSS) spätestens ab der achten Klasse stellen. Dann beginnen die konkreten Arbeitsplatzerkundungen und Praktika im Rahmen der Berufswahl, es wird verstärkt geübt, wie man sich bewirbt und wie Vorstellungsgespräche laufen. Nach Reilingen kam jetzt der „M+E-InfoTruck“ der Metall- und Elektroindustrie. Im hochmodernen Truck kann auf zwei Ebenen erfahren werden, welche Möglichkeiten Metall- und Elektroindustrie bieten.

Wir haben einige Schüler der achten Klasse begleitet. Zum Hintergrund: Die FSS hat Berufswegepläne ab Klasse 5. Da steigt man mit dem ersten Schnuppern am Girls- und Boys-Day spielerisch in die Berufsorientierung ein und lernt die Arbeitsplätze der Eltern kennen. In der zweiten Stufe des Girls- und Boys-Days geht es in der sechsten Klasse darum, Berufe am Wohnort kennenzulernen und zu beschreiben. Wunsch- und Traumberufe werden angesprochen.

In die Arbeitswelt schnuppern

Drei Tage zum Praktikum in einen Betrieb geht es in Jahrgangsstufe 7, Firmen vor Ort werden besucht und ein Berufswahlordner angelegt. Mit Erreichen der Klasse acht geht es für zwei Wochen Praktikum in ein Unternehmen; der Berufsberater informiert; freiwillige Praktika sind möglich; Ausbildungsmessen werden besucht. In welche Richtung die Ausbildung gehen kann, also kaufmännisch, sozial-pflegerisch, gewerblich-technisch oder hauswirtschaftlich, wird vorgestellt. Genau in diesem Stadium sind die Achtklässler jetzt im Berufsinformationstruck am Ausprobieren.