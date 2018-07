Bei ihrer Vermählung lag meterhoch Schnee

Anzeige

Reilingen.60 Ehejahre gemeinsam verbracht zu haben, ist an sich schon selten genug. Doch Irma und Robert Metzler haben zu ihrer diamantenen Hochzeit gestern die Gratulanten um Bürgermeister Stefan Weisbrod und Pfarrerin Eva Leonhardt nicht mit der Dauer ihrer Partnerschaft verblüfft, sondern mit den Umständen, unter denen diese 1958 besiegelt wurde: bei minus 35 Grad und meterhohem Schnee in Sibirien nahe der Stadt Omsk.

Der heute 85-jährige Bräutigam und seine fünf Jahre jüngere Braut haben sich allerdings nicht am 2. Juli das Jawort gegeben, sondern am 1. Januar, wie sie ihren Gästen verschmitzt berichten. Das sommerliche Vermählungsdatum in ihren Papieren verdanken sie der russischen Bürokratie – und dem Umstand, dass es in ihrem Dorf kein Standesamt gab. Als sie die Geburt ihres ersten Sohns Alexander eintragen lassen wollten, wurde die Hochzeit gleich mit aufgenommen, allerdings zum Stichtag des Behördengangs.

An ihren Jubeltag können sich die Metzlers – Irma hieß kurioserweise mit ihren Mädchennamen schon so – noch gut erinnern: Weil beide so große Familien hatten, musste die Feier mit ihren 140 Gästen auf zwei Häuser verteilt werden – und auf zwei Tage. Der Schnaps aus Kartoffeln und Rüben war traditionell selbst gebrannt, Kuchen wurde aus Karotten gebacken, und ein Schwein und Hühner wurden geschlachtet. Der Blumenschmuck – auch für die Pferde, die den Schlitten zogen, war aus Papier gefaltet – bei dem Klima nicht anders machbar.