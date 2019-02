Bei Konflikten hilft nur das Gespräch

Reilingen.Von der Konfliktbewältigung über Bewerbungstraining bis hin zur Gewaltprävention reicht das Aufgabengebiet der Schulsozialarbeit. Eine Einrichtung an der Nahtstelle zwischen Schülern, Schule und Elternhaus, das Scharnier zwischen Kindheit und Flüggewerden. Katrin Huchatz berichtete in der Ratssitzung von ihrer Arbeit an der Friedrich-von-Schiller-Schule.

Huchatz, die zwei Jahre an der Schule „Einzelkämpferin“ mit einer halben Stelle war, freut sich, dass diese seit Oktober auf eine Ganztagsstelle aufgestockt wurde, die sie sich mit ihrem neuen Kollegen Tobias Dorn hälftig teilt. Zu zweit zu agieren, bringt laut Huchatz viele Vorteile, nicht nur im Urlaubs- oder Krankheitsfall. In der täglichen Arbeit, könnten die Sprechzeiten ausgedehnt werden, es sei immer ein Ansprechpartner für die Schüler da. Das eigene Zimmer biete unter anderem Platz für Vier-Augen-Gespräch.

Zu Kernaufgaben zählen für Huchatz die Einzelfallhilfe, die Arbeit im Klassenverband und die Vernetzung innerhalb der Schule sowie außerhalb mit Ämtern und anderen Einrichtungen. Gerade Letztere ist ihr ein großes Anliegen, sie will und braucht einen guten Kontakt zu den Schülern. In der Grundschule, die alle Kinder durchlaufen müssen, sind die Probleme in der Regel noch gering, ihr Rat sei öfter in der Werkrealschule vonnöten. Und dann sei es wichtig, dass die Kinder sie kennen, Vertrauen zu ihr haben. Wovon sie nun, in ihrem dritten Jahr an der Schule, bei den Älteren profitiere.

Laut Huchatz ist die Schulsozialarbeit ein offenes, niederschwelliges Angebot. Es mache einen Unterschied, ob man mit einem Problem zum Klassenlehrer geht oder zu einer Person, die außerhalb der Schulhierarchie steht. Meist seien es Konflikte zwischen Schülern, die Anlass zur Einzelberatung geben. Sie versuche zu vermitteln, Brücken zu bauen und Kindern Wege aus ihrem Dilemma zu zeigen. Auch bei Konflikten zwischen Lehrern und Schülern, etwa wenn sich das Kind unverstanden fühlt, kann Schulsozialarbeit helfen.

Antwort immer im Einzelfall

Das erste Mittel ihrer Hilfe ist dabei stets das Gespräch – „Reden hilft“ – auch beim Thema Gewaltprävention oder Bewerbungstraining. Ein Punkt, der auch bei Streitschlichtern zum Tragen kommt.

Den interessanten Einblick in den Schulalltag ergänzten die Gemeinderäte durch Nachfragen. So wollte Silvia Vögtle (FW) wissen, ob Probleme mit der Schule oder private Probleme dominieren, und Jens Pflaum (FDP) stellte die Frage nach der Häufigkeit von Konflikten.

„An der Grundschule ist eher alles im grünen Bereich“, erwiderte Huchatz. Bei älteren Schülern seien es überwiegend familiäre und private Probleme, die Kinder beschäftigen. Auf die Frage von Dieter Rösch (SPD), ob es ein Konzept gegen Aggressionen unter Schülern gebe, antwortete sie, die Antwort liege immer im Einzelfall. Reden – und wenn man provoziert wird, lieber ruhig bis zehn zählen, lautete ihr Rat. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.02.2019