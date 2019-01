Bei Taizé-Andacht Gebete singen

Reilingen.Die evangelische Kirche lädt ein, bei der Taizé-Andacht zur Ruhe zu kommen. Diese findet am Samstag, 2. Februar, 18.10 Uhr, statt. Die Lieder aus Taizé sind gesungene Gebete. Das gemeinsame Singen lässt einen in der Gemeinschaft Geborgenheit finden. Die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch besteht nach der Andacht bei einer Tasse Tee oder Glühwein.

Frere Roger, der Gründer von Taizé sagte einmal: „Nichts führt in innigere Gemeinschaft mit Gott, als ein ruhiges gemeinsames Gebet, das seine Entfaltung in anhaltenden Gesängen findet, die danach, wenn man wieder allein ist, in der Stille des Herzens weiterklingen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019