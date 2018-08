Anzeige

Reilingen.Eine gelungene Veranstaltung führte die Jugendabteilung der HSG St. Leon/Reilingen auf dem Vereinsgelände der SG St. Leon durch. Die für solche Events ideale Location bot den Jugendlichen von E- bis B-Jugend allerlei Abwechslung und viel Spaß bei verschiedenen Spielen und Aktivitäten. Gut 50 Jugendliche aus dem weiblichen und männlichen Bereich waren der Einladung gefolgt und benutzten das Zusammenkommen auch zum Kennenlernen und zum Knüpfen neuer sozialer Kontakte.

Die große logistische Aufgabe bewältigten die Trainer und Helfer mit großem Engagement, was zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltung führte. Auch der Wettergott hatte ein Einsehen, bescherte er doch tolle sonnige Tage.

Kabinettstückchen auf Sand

Nach dem Eintreffen der Jugendlichen erfolgte die Einteilung der verschiedenen Altersgruppen in die Schlafgelegenheiten. Anschließend traf man sich, um zu ersten Wettspielen die Mannschaften auszulosen, wobei die einzelnen Jahrgänge jeweils mit gemischten Mannschaften gegeneinander spielten. Hier bot sich natürlich das neu erstellte Beachhandballfeld als idealer Austragungsort an. Mit viel Begeisterung waren alle Teilnehmer bei der Sache, feuerten sich gegenseitig an und zeigten so manch technisches Kabinettstückchen. Im Umfeld des Beachhandballfeldes waren verschiedene Spielstationen aufgebaut, an denen sich die Jugendlichen messen und ihre Geschicklichkeit demonstrieren konnten. Auch hierbei waren die Kinder mit großem Eifer bei der Sache. Für die Kleineren stand das Bauen einer Sandburg obenan, was allen sichtlich Freude bereitete.