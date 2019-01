Beim „Pfälzer Wind“ herrscht Stimmung

Reilingen.Viele Mitglieder, Gäste und Freunde des VdK waren der Einladung zur Winterfeier in den „Reilinger Hof“ gefolgt. Mit dabei waren die benachbarten VdK-Ortsverbände mit ihren Vorsitzenden und Stellvertretern aus Oberhausen-Rheinhausen, Ketsch, Schwetzingen und Neulußheim.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Volker Wunsch, der sich auch über die anwesenden Gemeinderäte freute, begrüßte Bürgermeister Stefan Weisbrod die Gäste und würdigte die Arbeit des VdK Sozialverbandes in der Gemeinde. Weisbrod wünschte allen Anwesenden mit ihren Familien ein gutes neues Jahr verbunden mit viel Gesundheit. Einige Zitate von Wilhelm Busch rundete die launige und humorvolle Ansprache des Ortschefs ab.

An sozial Schwache denken

Ebenso richtete der Vorsitzende des VdK Kreisverbandes Mannheim, Helmut Gaa, Willkommensgrüße an die Anwesenden und kritisierte die teilweise ungerechte Altersversorgung und Rentenpolitik für die sozial Schwachen in der Gesellschaft.

Während der Kaffeepause unterhielt Fabian Brecht die Gäste mit seinem Saxofon. Verwöhnt wurden die Besucher mit selbst gebackenem Kuchen, Torten und Kaffee von den VdK-Frauen. Im Anschluss unterhielten die Sänger des Marinechors aus Hassloch in der Pfalz mit bekannten Seemannsliedern und der ganze Saal schunkelte mit. Mit dem Lied vom „Pfälzer Wind, er wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sind“ kam richtige Stimmung auf und alle erhoben sich vor Begeisterung von ihren Plätzen und klatschten kräftig Beifall.

Die Reilingerin Elsbeth Römpert , die in Hassloch das Licht der Welt erblickte, berichtete den Pfälzer Freunden in wohlgeformten Versen über ihre Jugendzeit in der Pfalz. Sie bekannte sich als pfälzisch-badisches Mädchen. Der Beifall des ganzen Saales war ihr sicher. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Charlie Weibel, der die Besucher mit seinen Liedern zum Abschluss der Veranstaltung noch einmal begeisterte. Alle Vortragenden wurden vom Publikum mit viel Beifall bedacht.

Nach den Schlussworten des Vorsitzenden, der sich bei allen Beteiligten und Spendern, einschließlich der Kuchenbäckerinnen bedankte, ging die harmonisch verlaufende Veranstaltung ihrem Ende zu. Man saß noch längere Zeit gemütlich beisammen, um den schönen Tag ausklingen zu lassen. wuv

