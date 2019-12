Beim Tanzen mit Gott sprechen

Reilingen.Einfache Tanzschritte, die sich wiederholen, schöne Musik und eine tolle Gemeinschaft, so könnte man in groben Zügen das meditative Tanzen beschreiben. Wenn man sich jedoch davon einladen lässt, es selbst einmal auszuprobieren, erfährt man noch viel mehr.

Der Geist fällt in eine angenehme Ruhe, die Freude am Tanzen steigt immer mehr an und der Körper zeigt, welche Energien in ihm

...