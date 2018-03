Bella nimmt Kinder mit ins Opernland

Die kleine Opernelfe Bella und der Figaro erhielten Unterstützung von Kinder der zweiten Klasse. © Koob

Reilingen.So mancher der kleinen Zuschauer bangte im Geheimen mit der Elfe Bella: Würde es ihr gelingen, alle Instrumente wieder in das Opernland zurückzubringen? Aber natürlich! Denn Bella ist begeisterte Musikliebhaberin und konnte „mirnichtsdirnichts“ ihre Zuschauer aus der ersten und zweiten Klassen der Schillerschule in den Bann ziehen. Ist ja auch doof, wenn sich die Instrumente so sehr streiten,

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2594 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 05.02.2018