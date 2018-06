Beschwingte Melodien in behaglicher Atmosphäre

Anzeige

So konnten sich alle Gäste für den weiteren Abend und insbesondere auch für das nervenaufreibende WM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Schweden stärken. Denn neben dem geselligen Beisammensein bot der MGV in diesem Jahr in der vollbesetzten Halle des Seehofs auch ein Public Viewing auf großer Leinwand an, zu dem viele Besucher dann auch im entsprechenden Outfit der Nationalmannschaft erschienen.

Vor dem Match begrüßte MGV-Vorsitzender Dr. Bernhard Spitzer die Gäste in der Halle und stimmte alle Anwesenden auf einen fröhlichen Abend im Kreise der MGV-Sängerinnen und -Sänger ein. Nach dem Schlusspfiff der spannenden Partie ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, den Sieg ausgiebig zu feiern. Und so wurde es für die MGV-Helfer und ihre Gäste noch ein fröhlicher und langer Abend.

Nachdem am Samstag noch ein kühlerer Wind geweht hatte, brachte der Sonntag trotz einiger Wolken am Himmel aber insgesamt wärmere Temperaturen. So war die Seehof-Halle zur Frühschoppenzeit schon gut gefüllt, als der Sängerbund unter Leitung seines Dirigenten Klaus Siefert einige gelungene schwungvolle Liedbeiträge vortrug und damit für gute Stimmung unter den Besuchern sorgte.

Run auf die Spezialitäten

Wie am Vortag nutzten viele Familien mit Kindern die angenehmen Temperaturen, um einen Ausflug zum Seehof zu unternehmen und den Nachmittag dort zu genießen. Da war es nicht verwunderlich, dass um die Mittagszeit ein regelrechter Run auf die angebotenen Spezialitäten wie das „Badische Hochzeitsessen“ und auch die gutsortierte Kuchentheke einsetzte, teilt der MGV 1902 mit.

Am Nachmittag gab es dann gemäß dem Motto „Chöre am See“ ein bunt gemischtes und abwechslungsreiches Musikprogramm zu hören, bei dem gleich vier befreundete Chöre in der nahezu voll besetzten Halle des Seehofs beschwingte Melodien zum Besten gaben.

Zum Auftakt sorgte der noch junge Reilinger Gospelchor unter der Leitung von Sebastian Schlöffel mit seinen vier Liedbeiträgen für Begeisterung. Danach präsentierten die Sänger des AGV-Belcanto aus Hockenheim mit ihrem Dirigenten Özer Dogan einige schwungvolle Melodien und kamen anschließend nicht um eine Zugabe herum.

Vom Männerchor Kirrlach wurde anschließend unter der Leitung von Gerhard Stegmüller auch traditioneller Männergesang harmonisch zum Besten gegeben, bevor der Shantychor der Marinekameradschaft Seydlitz aus Hockenheim mit seinem bunten Potpourri klassischer Seemannslieder die Seehoffest-Besucher bestens unterhielt.

Die Hockenheimer hatten diesmal auch eine Premiere im Gepäck, bei der sie gemeinsam mit Sängerin Anja den bekannten Schlager „Ein Schiff wird kommen“ präsentierten. So war es nicht verwunderlich, dass das begeisterte Publikum den Chor nicht ohne Zugaben von der Bühne ließ.

Auch die Kinder genossen diesen Ausflug zum Seehof, denn für sie war an diesem Tag im Spielepavillon mit unterhaltsamen Spielen für jedes Alter bestens gesorgt. Ein weiterer Programmpunkt des vielfältigen Angebots war die „Gläserne Produktion“. Hier konnten die Besucher an diesem Nachmittag hinter die Kulissen des Seehofs schauen und sich vor Ort über den Anbau von Spargel sowie die Produktion von Rollrasen informieren.

Und so ging auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes Seehoffest für alle Generationen erfolgreich zu Ende. Dank angenehmer Temperaturen und einer tollen Organisation, konnten sich die vielen fleißigen MGV-Helfer und auch die Verantwortlichen über viele gut gelaunte und fröhliche Besucher freuen, die sich zufrieden auf den Heimweg vom Seehof machten. tm

