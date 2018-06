Anzeige

Reilingen.Das katholische Bildungswerk lädt zu einem Besinnungstag, der unter der Überschrift „Maria Magdalena – mit Jesus unterwegs“ steht, am Samstag, 23. Juni, ein.

Maria Magdalena entschied sich mit Jesus zu gehen und ihn und seine Botschaft vom Reich Gottes zu unterstützen, mit allem, was sie besaß. Ihr Weg begann mit einer heilsamen Erfahrung, als er sie von sieben Dämonen heilte. Ihr erschien Jesus am Ostermorgen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sie mache Mut, zu neuen Wegen aufzubrechen und auf die Botschaft im eigenen Herzen zu hören. Am Besinnungstag soll ihr Lebensweg betrachtet werden.