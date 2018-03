Anzeige

Reilingen.„Dieser Tag soll voller Freude sein“: Mit diesem gemeinsamen Lied der beiden Chöre des Sängerbundes 1897 unter der Leitung von Özer Dogan, wurde die Jahreshauptversammlung im „Reilinger Hof“ schwungvoll eröffnet. Die Begrüßung im fast vollen Saal übernahm der Vorsitzende Gerhard Pfeifer. Sein Dank galt all den fleißigen aktiven Sängerinnen und Sängern sowie den helfenden Mitgliedern, ohne die der große Aufwand bei all den Feierlichkeiten zum Jubiläum, Nachtumzug, Waldfest, Straßenfest, Chorauftritten und Festkonzert nicht in dieser Form zu bewältigen gewesen wäre. Das Jahr 2017 war auch in finanzieller Hinsicht von Erfolg gekrönt und so konnte auch das Finanzamt seinen Anteil geltend machen, teilt der Sängerbund mit.

Schriftführer Reinhard Bertram erinnerte in seinem Bericht an die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate. Neben den beiden Gedenkgottesdiensten für die verstorbenen evangelischen und katholischen Mitglieder standen noch mehrere Freundschaftssingen beider Chöre, fünf öffentliche Veranstaltungen in Reilingen, zwei große Konzerte (Jubiläumskonzert und Jahreskonzert mit der Stadtkapelle Hockenheim) und sechs eigene Veranstaltungen zu Buche. Etwas traurig war man über den Austritt von elf Mitgliedern. Diesen Abgängen stand lediglich ein Zugang gegenüber. Zum 31. Dezember 2017 hatte der Verein einen Bestand von 343 Mitgliedern.

Der Vorstand Vorsitzender: Gerhard Pfeifer, stellvertretende Vorsitzende: Dagmar Malter, Schriftführer: Reinhard Bertram, Kassiererin: Gertrud Pflaum, Pressewart: Klaus Langer, Notenwart: Klaus Frommann. Beisitzer: Andreas Becker, Sabine Berlinghof, Roland Gritzbach, Holger Herzberger, Sabine Ryll, Günter Vögele und Ulrike Vogelbacher. Heidi Klett und Dieter Ernst übernehmen die Kassenprüfung. zg

Gertrud Pflaum zeigte sich in ihrem Jahresbericht „Finanzen“ zufrieden mit dem Wirtschaftsergebnis. Sie gab aber auch zu bedenken, dass diese positiven Zahlen von den erfolgreichen Veranstaltungen (Waldfest, Straßenfest, Konzert) herrühren und auch die Spenden zum Wohle des Vereins großzügig ausgefallen sind: „Morgen kann es wieder anders sein“.