Bestuhlung soll Besucher auf Abstand halten

Reilingen.An ein Straßenfest ist in diesem Jahr nicht zu denken, doch das Organisationsteam – Bürgermeister Stefan Weisbrod, Wolfgang Müller und Uwe Schuppel vom Rathaus sowie Sabine Petzold von der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) – ließ sich davon nicht verdrießen, sondern hob den Tag der Dorfgemeinschaft aus der Taufe. Ein Angebot, mit dem ausgelotet werden soll, wie in Zeiten von Corona, unter Beachtung der gebotenen Abstands- und Sicherheitsvorkehrungen, gefeiert werden kann.

Am Samstag, 12. September, findet der Tag der Dorfgemeinschaft von 19 bis 21 Uhr statt. Die Gemeindeverwaltung und die KuSG laden unter anderem zu einer musikalischen Unterhaltung vor die Bühne auf den Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen ein.

Groß ist die Freude beim Musikverein Harmonie, der um 16 Uhr seinen Auftritt hat und beim Hohner Akkordeon Orchester, das um 17 Uhr die Bühne betritt, wieder musizieren zu dürfen. In den letzten Wochen hat der Musikverein unter Einhaltung aller Vorgaben und Hygienevorschriften vor der Bürgerbegegnungsstätte geübt, um musikalisch auf der Höhe zu bleiben. Auch das Hohner Akkordeon Orchester hat den Probebetrieb im Franz-Riegler-Haus aufgenommen und wird mit einem kleinen Orchester auftreten.

Sicherheit hat oberste Priorität

Eine Bestuhlung vor der Bühne – in einem kontrollierten Bereich – soll helfen, die Regeln konsequent einzuhalten. An den Einlässen erfolgt eine persönliche Datenerfassung für den Anwesenheitsnachweis.

Um 19 Uhr hat dann die „Ron Prinz Kombo“ ihren Auftritt. Mit ihrem Programm „Welthits uff kurpfälzisch“ sorgt das Trio mit Dame für jede Menge spaßige Unterhaltung unter den Zuschauern. Alte Weisheiten, Sprüche und jede Menge Vorurteile werden – humorig im heimischen Dialekt vertextet – mit den großen Melodien verknüpft.

Die Gemeinde bietet die Möglichkeit, sich bis Mittwoch, 9. September, per E-Mail einen Sitzplatz reservieren zu lassen. Dazu ist es wichtig, im Vorfeld seine Kontaktdaten (Vor-name, Name, Adresse, Telefon) anzugeben, dann kann man am Veranstaltungsabend entspannt Platz nehmen. Reservierungen unter: post@reilingen.de.

In der Hauptstraße 27 wird das Festi-Mobil Station machen, das schon öfter beim Straßenfest mit dabei war. Ab 15 Uhr werden auf dem Gelände Gäste zu Musik und kühlen Getränke empfangen – unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Bis 22 Uhr können sich maximal 50 Personen in dem Gelände vergnügen, mehr lassen die Sicherheitsbestimmungen nicht zu. Schon jetzt, so Ralf Spahr vom Festi-Mobil, lägen 30 Anmeldungen vor – wer dabei sein will, sollte sich sputen. Einlass ist mit Reservierung unter TdDg@festimobil.de.

Und wie alle Teilnehmer hofft auch Spahr, mit dem Tag der Dorfgemeinschaft einen Teil dazu beitragen zu können, dass die Menschen mal wieder auf andere Gedanken kommen. zg/aw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020