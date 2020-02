Besuch beim Radiosender

Reilingen.Mittlerweile dürfte die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ vielen ein Begriff sein und wer beim Reilinger Adventsmarkt am Stand der Hydro-Bierbank vorbeikam, dem fielen bestimmt die Schilder mit dem bunten Regenbogen auf.

Wer an diesem Wochenende dann an diesem Stand ein Getränk geordert hat oder ein Päckchen der leckeren Plätzchen kaufte, der darf nun mächtig stolz sein, denn damit hat jeder Einzelne einen Beitrag zum einem großen Spendenergebnis geleistet. „Wir waren überwältigt als wir unsere Einnahmen zählten, denn es war das bester Ergebnis, das wir je erzielten“, sagten die Jungs der Hydro-Bierbank, als sie sich letzte Woche mit einem Orden und stolzen 1 500 Euro im Gepäck auf den Weg zu Radio Regenbogen nach Mannheim machten.

Verkauf für den guten Zweck

1 300 Euro stammten aus der Arbeit des Adventswochenendes und 200 Euro legte die Gruppe selbst nochmal drauf, um die Summe aufzurunden. Schon viele Jahre spenden sie die Einnahmen, die sie beim Adventsmarkt erzielen für einen wohltätigen Zweck. Dieses Mal ging das Geld an die Aktion „Kinder unterm Regenbogen“. Während der Abendsendung wurde die Gruppe in ihren grauen „Bierbank T-Shirts“ von Moderator Felix Berz in der Lounge des Senders empfangen. Er freute sich sehr darüber, dass es wieder Nachschub in den Geldtopf für „Kinder unterm Regenbogen“ gibt, denn es wird Kindern nicht nur an Weihnachten geholfen, sondern das ganze Jahr über. Insgesamt kann der Sender aktuell auf ein Spendenergebnis von über 500 000 Euro für die Aktion blicken.

Spenden kommen gut an

„Wir schauen uns die Situationen vor Ort immer genau an und entscheiden dann, wo unsere finanziellen Hilfen am meisten gebraucht werden“, sagte Felix Berz. Im Sendestudio erfuhren die Bierbank-Jungs, wie Radio gemacht wird und lauschten den Liveansagen und den Verkehrsmeldungen, die der junge Moderator direkt neben ihnen ins Mikrofon sprach. Danach dankte Felix Berz im Namen des gesamten Senders der Hydro-Bierbank für ihre großzügige Spende, die gewiss gut und sicher an die richtige Stelle gelangen wird. kd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.02.2020