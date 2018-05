Anzeige

Tiefbau bereits erledigt

Aktuell problematisch ist, dass das Netz des Zweckverbandes noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. Das hat zur Folge, dass der südliche Teil des Baugebiets noch kein aktives Telekommunikationsnetz hat, obwohl bereits seit vier Wochen die ersten Bewohner dort in ihr Eigenheim gezogen sind.

Frank Bartmann und Hans-Jürgen Schake vom Zweckverband fibernet.rn brachten den interessierten 30 Bauherren zunächst die grundsätzliche Arbeit des Zweckverbandes nahe und erläuterten, welche drei Schritte für einen aktiven Glasfaseranschluss erforderlich sind. Die Tiefbauarbeiten im Neubaugebiet sind bereits umgesetzt. Was noch aussteht, ist im nächsten Schritt das Einziehen der Glasfasern, was noch im Mai erfolgen soll. Als letzten Schritt erfolge der Einbau und die Inbetriebnahme der aktiven Komponente.

Vom Netzbetreiber „NetComBW“ waren Judith Merz und Gerhard Lindner vertreten. Judith Merz stellte zunächst die NetComBW vor und erläuterte die Vorteile der verlegten Internetverkabelung als FTTP (Glasfaser bis ins Haus). Anschließend übernahm Gerhard Lindner die Vorstellung der angebotenen Produkte der NetComBW. Die Bauherren können dabei zwischen dem „ComHome basic“ (Internet und Telefonie) und dem „ComHome more tv“ (Internet, Telefonie und IP-TV) wählen. Es wird eine Bandbreite von 16 bis 300 Mbit pro Sekunde angeboten. Eine über NetComBW bezogene Fritzbox ermögliche sogar die Fehlerbehebung über Fernwartung. Für das Baugebiet Herten II bietet NetComBW zusätzliche Vergünstigungen auf die Preise der ersten zwölf Monate.

Die Preise liegen je nach gewähltem Paket und gewünschter Geschwindigkeit zwischen 29,90 Euro und 64,80 Euro pro Monat. Als zweiter Anbieter ist die Firma Overturn Technologies mit ihrem Produkt „AvioDSL“ verfügbar. Um weitere Anbieter zu gewinnen, richtete Bürgermeister Stefan Weisbrod einen Appell an die Bauherren: „Wenn Ihr gewünschter Anbieter keine Leistung im Gebiet anbietet, bitten Sie ihn darum, mit der „NetComBW“ in Kontakt zu treten. Bei ausreichend Nachfrage können wir eventuell doch den ein oder anderen Anbieter mehr auf das Open-Access-Netz bekommen.“ Frank Bartmann vom Zweckverband versicherte den Bauherren, dass der Zweckverband einschreiten wird, sofern für die Netzvermietung zu hohe Preise verlangt werden würden. „Auch wir sind interessiert, weitere Anbieter für unser Netz zu gewinnen“, so Bartmann. zg

