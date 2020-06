Betrieb geht wieder los

Reilingen.Das Jugendzentrum war im Zuge der Schließungen wegen der Corona-Pandemie im März geschlossen worden. Nun mit den ermöglichten Lockerungen im täglichen Leben öffnet auch das Jugendzentrum wieder. Am Dienstag, ging der Betrieb in der Einrichtung zu den regulären Öffnungszeiten wieder los – jedoch zunächst wegen der noch geltenden Auflagen der Corona-Schutzverordnung eingeschränkt.

So dürfen nur maximal fünf Jugendliche gleichzeitig vor Ort sein. Damit dies gewährleistet ist eine Anmeldung vorgeschrieben, die spätestens am Vortag eingehen muss. Diese kann per Mail oder per Whats-App getätigt werden. Man kann sich einzeln aber auch als Gruppe anmelden. Auch das Programm ist corona-bedingt noch eingeschränkt, da zum Beispiel Spielgeräte wie Billard oder Kicker nicht genutzt werden dürfen.

Auf Mindestabstände muss ebenfalls geachtet werden. Weiterhin werden durch die Mitarbeiter die Räumlichkeiten regelmäßig desinfiziert und stündlich gelüftet.

Das Jugendzentrum ist dienstags und donnerstags von 15 bis 22 Uhr geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020