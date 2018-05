Anzeige

Reilingen.Nach der Hausaufgabenstunde an der Schillerschule ist der Nachmittag schon fortgeschritten. Die letzte Einheit des Schultages ist die AG-Zeit. Das Kommunale Betreuungsteam bietet unter anderem zweimal wöchentlich eine Mannschaftssport-AG an.

Spielerisch werden Kinder an verschiedene Bewegungsformen mit und ohne Ball herangeführt. Das Ziel des Angebotes liegt darin, den Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, koordinative und konditionelle Fähigkeit zu verbessern und den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken, teilt die Kommunale Betreuung mit. Geleitet wird die AG von Julia Lust und Robert Sommer.

In den vergangenen Wochen wurden mit den Kindern spielerisch verschiedene Grundelemente mit dem Ball wie Werfen, Fangen, Prellen und Schießen erarbeitet. Dabei hatten die Kinder ganz viel Spaß. Für Rückfragen steht Julia Lust unter Telefon 2 89 02 54 oder E-Mail an Kernzeit@Reilingen.de zur Verfügung. zg