Bewegung unter freiem Himmel

Reilingen.Endlich ist es Mittag: Zeit zum Spielen und für ein leckeres Essen, solche oder ähnliche Gedanken gehen dann bestimmt den Ganztags- und auch vielen Halbtagskindern durch den Kopf. Endlich eine lange Pause, nach einem spannenden, lebendigen und manchmal auch herausfordernden Vormittag an der Schule, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Die Halbtagskinder können noch mit ihren Schulkameraden zusammen sein, bevor sie nach Hause gehen oder abgeholt werden. Die Ganztagskinder stärken sich mit einem Mittagessen, das von den Küchenfeen der kommunalen Betreuung frisch zubereitet wurde. Vor oder nach der Essenszeit ist eine längere Spielphase eingeplant, damit sich die Schüler je nach Temperament entweder austoben können oder eine Gelegenheit finden, um etwas zur Ruhe zu kommen. Die Mitarbeiter der kommunalen Betreuung gehen, wenn möglich, mit den Mädchen und Jungen immer zum Spielen raus.. Dort können die Kinder zusammen oder auch mal für sich sein, denn das Gelände ist weitläufig und dennoch übersichtlich.

Damit es immer genug Abwechslung gibt, können sich die Kinder Spielsachen ausleihen. Der besondere Renner sind die Gokarts und Racer, aber auch Stelzen, Geschicklichkeitsspiele und Bälle sind beliebt. Einzige Einschränkung: Die Kinder müssen ein Pfand hinterlegen, wenn sie Spielsachen ausleihen wollen. In der Regel ist das der Gokart-Führerschein. Um den Führerschein zu bekommen, muss eine kleine Fahrprüfung abgelegt werden, erst dann ist das Gokart-Fahren erlaubt.

Spiele auch in der Turnhalle

Nur bei sehr stürmischem, regnerischem oder wirklich kaltem Wetter weichen die Mittagskinder in eine Turnhalle aus. Dort gibt es Spielsachen für die Halle. Die Fußballfans haben ihren eigenen Spielbereich. So gibt es immer eine größere Ecke für Spiele, die eine ruhigere Umgebung erfordern. Die Kinder haben klassenweise oder – bei den dritten und vierten Klassen – in einem größeren Klassenverband ihren „festen“ Betreuer für die ganze Mittagszeit, sowohl in der Essenszeit, aber auch beim Spielen. So wissen die Kinder ganz genau, an wen sie sich wenden können. Nach der Mittagspause sind dann alle Kinder für die Hausaufgaben gestärkt und haben wieder neue Kraft getankt. zg

