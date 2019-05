Bienenfresser vor der Linse

Reilingen.Extoten in Reilingen gesichtet. Dieses Foto hat uns ein aufmerksamer Leser zukommen lassen, der in der Nähe des Friedhofes eine Gruppe Bienenfresser entdeckt hat. Die bunt gefiederten Vögel galten bis in die 1980er Jahre als in Deutschland ausgestorben, werden aber seit rund 30 Jahren immer wieder gesichtet.

Die Bienenfresser leben vorzugsweise an und in aufgelassenen Kies-, Sand- und Braunkohlegruben mit Steilwänden, wo sie in bis zu zwei Meter langen, selbstgegrabenen Brutröhren ihren Nachwuchs großziehen.

Die Verwandten des Eisvogels tragen ihren martialischen Namen – man ahnt es – weil sie gerne Bienen fressen. Aber auch zu Hummeln, Libellen, Schmetterlingen oder Käfern sagen sie nicht nein. Ihre Beute fangen sie im Flug und tragen sie zu einer Sitzwarte.

Dort wird die Vesper in spe erschlagen und eventuelles Gift abgeschüttelt, bevor der Vogel seine Mahlzeit verschlingt. Gegen das Gift der Biene sind die Vögel übrigens weitgehend immun, aber Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht.

Zeichen der Erderwärmung

Die Tatsache, dass die Vögel immer öfter in nördlichen Breitengraden angetroffen werden, ist ein deutliches Zeichen für die Erderwärmung, denn die Bienenfresser bevorzugen ein trockenwarmes Klima. sb

