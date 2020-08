„Bier fa dahäm“ wird großer Erfolg

Reilingen.Überwältigt von der großen Resonanz auf die Aktion „Bier fa dahäm“ zeigen sich die Mitglieder der Musikfreunde. Zwar hatten sie an die Aktion geglaubt, die als Ersatz für das Dorfbrunnenfest diente, aber „mit so einer Welle der Solidarität und Sympathie nicht gerechnet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle „Bierkutscher“ hätten gerne den ganzen Tag ausgefahren, so positiv war das Echo. Die Vorbestellungen waren am Samstagmorgen schnell bei den Weizenbierfreunden, so dass die Biere zum Abend hin fürs private Weizenbierfest gekühlt waren. Oft wurde gefragt, ob die Aktion im nächsten Jahr wieder durchgeführt wird, was alle überraschte. Das nächste Fest 2021 findet wie gewohnt am zweiten Samstag im August statt und der Verein will schauen, wie er die Aktion erneut durchführen kann. Dank der großen Resonanz kann er eines schon jetzt zusichern: Der Bierpreis zum Fest 2021 bleibt stabil. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.08.2020