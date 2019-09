Bierglas verletzt Besucher am Kopf

Reilingen.Von einem Bierglas wurde ein 56-jähriger Mann am Samstag auf dem Reilinger Straßenfest am Kopf getroffen und erlitt erhebliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 56-Jährige hielt sich in der Alten Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 18 auf, als ein bislang unbekannter Täter vermutlich ein Weizenbierglas in die Menschenmenge warf und ihn dabei verletzte.

Der Polizeiposten Neulußheim hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Gläserwerfer geben können, die sich unter der Telefonnummer 06205/3 11 29 melden sollen. pol

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 19.09.2019