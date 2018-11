Bildkalender gliedert den Jahresablauf

Reilingen.Der Bildkalender ist in zwei Formaten erhältlich. Dieses Jahr neu als Tischkalender in DIN A5 für 7,50 Euro oder wie schon in den Vorjahren in DIN A3 für 19,99 Euro. Neben hübschen Ortsansichten und Landschaftsaufnahmen, enthält der Reilinger Kalender die wichtigsten Veranstaltungstermine in jedem Monat. Erhältlich ist der Kalender im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 109, und bei der Postagentur, Hauptstraße 108, sowie bei Lotto-Schreibwaren Beichel, Speyerer Straße 41. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018