Bildung ist der Weg zum Erfolg

Reilingen.Besuch von der Gruppe „Integreater“ erhielt die Schillerschule. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres, in diesem Schuljahr in der Klasse 8a von Philipp Seitz und erneut in der Klasse 9a von Beate Erlitz, war die Gruppe zu Besuch. Die „InteGREATer“, so die Schreibweise der Gruppe, sind ein Verein, der sich hauptsächlich aus jungen Leuten mit Migrationshintergrund zusammensetzt, die im

...