Biomasse entlastet Umwelt

Reilingen.Der Kühlverpackungsspezialist Schaumaplast erhält für seine innovativen Biomass Balance-Styropor-Thermoboxen die Best Of-Auszeichnung des Industriepreises 2018, verliehen vom Huberverlag für Neue Medien. Bei dem neuartigen Konzept werden in der Styroporherstellung fossile durch nachwachsende Rohstoffe ersetzt, wie es in einer Pressemitteilung der Firma heißt.

Thermoboxen von Schaumaplast finden beim Versand von temperaturempfindlichen Produkten wie Lebensmitteln oder Medikamenten Verwendung. Die Besonderheit der Biomass Balance-Styropor-Thermoboxen: Zu Beginn der Rohmaterialproduktion kommen statt fossilen Rohstoffen nachwachsende Rohstoffe wie Bio-Naphtha oder Biogas zum Einsatz. Praktisch dabei: Der weitere Produktionsprozess bleibt unverändert, und durch den Austausch der Rohstoffe am Anfang der Wertschöpfungskette ändern sich weder Rezeptur noch Qualität des Endprodukts.

Nachwachsender Rohstoff

Analog zum Ökostrom zahlt auch hier der Nutzer für den Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Und ebenso wie für den Unterstützer von Ökostrom, der den deutschen Strom-Mix aus der Steckdose erhält, kommt es auch hier bei der Rohmaterialproduktion zu einem Mix aus nachwachsenden und fossilen Rohstoffen. Eine strenge TÜV-Überwachung und Zertifizierung sowohl bei BASF, dem Hersteller des Rohmaterials, als auch am Ende der Produktionskette bei Schaumaplast, sorgt dafür, dass entsprechend der eingesetzten Mengen an erneuerbaren Rohstoffen eine exakt bestimmte Menge an Thermoboxen als Biomass Balance-Styropor-Boxen ausgewiesen werden kann. Damit ist sichergestellt, dass die Biomassen-Bilanz stimmt. Erdöl bleibt im Boden, und CO2 wird eingespart. Schaumaplast ist weltweit der erste Styropor-Verarbeiter, der das Biomassenbilanz-Konzept der BASF zur Herstellung von Styropor-Formteilen einsetzt.