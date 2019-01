Bis auf Peter Hancke geht die Fraktion noch einmal ins Rennen

Reilingen.Mit Beginn des neuen Jahres präsentieren die Freien Wähler (FW) der Spargelgemeinde eine Liste von sieben Damen und elf Herren für die Kommunalwahlen am 26. Mai, heißt es in einer Pressemitteilung der FW. Eingeladen wird gleichzeitig zur Mitgliederversammlung am 1. Februar, 20 Uhr, in den „Reilinger Hof“, wo in geheimer Wahl die Listenplätze bestimmt werden.

Gäste sind zwar nicht stimmberechtigt, aber willkommen, so die Pressemitteilung. Die Vorsitzende der Freien Wähler, Sabine Petzold, und Spitzenkandidat Peter Geng freuen sich, dass es ihnen früh gelungen ist, ein hoch qualifiziertes Team unter dem Motto „Wir stehen für Reilingen – gemeinsam Zukunft gestalten“ vorstellen zu können.

Die Kandidaten sind ein Querschnitt durch alle Altersgruppen und bringen ein Potenzial an beruflichem Sachverstand ein, der alle Bereiche abdeckt, so die Freien Wähler in ihrer Pressemitteilung.

Stabilität und Nachhaltigkeit

Darüber hinaus seien sie in Kultur- und Sportvereinen, in Betreuungseinrichtungen oder sonstigen gesellschaftlichen Gruppierungen breit aufgestellt. „In Kompetenzteams werden wir in den kommenden Wochen die Ziele oder Schwerpunkte für unsere Heimatgemeinde festlegen. Stabilität, Nachhaltigkeit, wo drückt der Schuh oder Verbesserungsvorschläge, sind dabei die Ausgangssituation“, so Vorsitzende Sabine Petzold. Aus der derzeit stärksten Fraktion im Gemeinderat wird lediglich Peter Hancke nicht mehr zur Wahl stehen. Peter Geng, Patricia Malcher, Sabine Petzold, Klaus Schröder und Silvia Vögtle, werden sich erneut zur Wahl stellen.

Ergänzt wird die Liste (in alphabetischer Reihenfolge) von 19 Kandidaten, die wir in der Infobox aufgelistet haben.

Für die Kreistagswahlen werden erneut FW-Kreisrat Bürgermeister Stefan Weisbrod und Gemeinderat Peter Geng nominiert werden, so die Pressemitteilung abschließend. fw

