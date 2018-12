Blick aufs Lutherhaus

Reilingen.In Anschluss an den Adventsgottesdienst fand in der evangelischen Kirche eine Gemeindeversammlung statt. Dabei wurde die Gelegenheit genutzt, das Kirchenjahr Revue passieren zu lassen.

Pfarrerin Eva Leonhardt in formierte die Versammelten über die Arbeit des Kirchengemeinderats und Jennifer Hermann vom Architekturbüro Vögele berichtete über den Stand der Dinge in Sachen Neubau des Martin-Luther–Hauses und Kirchengemeinderat Fritz Breuner gewährte den Anwesenden einen Blick in die finanzielle Lage der Kirchengemeinde. Zum Abschluss der Zusammenkunft stand noch eine Wahl an: Dieter Hopf wurde zum Vorsitzenden der Gemeindeversammlung gewählt, Simon Schell zu seinem Stellvertreter.

Nach der Gemeindeversammlung konnte sich die Teilnehmer vor dem Kirchenhaus noch am Weihnachtsbaum erfreuen, der am Vorabend zusammen mit der Weihnachtskrippe der Jugendgruppe „Fisherman‘s Kids“ aufgestellt worden war. Eine Outdoor-Krippe aus Recycling-Material, die auch als Blickfang für Spaziergänger dient.

Umrahmt wurde die Aufstellung durch den Gospelchor, der auch den sonntäglichen Gottesdienst musikalisch bereicherte, unter anderem mit dem Lied „Joy to the world“, das nicht nur der Gemeindeversammlung als Richtschnur diente. zg

