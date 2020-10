Blumenwiesen sind keine Hundetoiletten

Reilingen.Sie ist eine der schönsten Gemeindestraßen, wenn nicht gar die Schönste im Ort. Von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zeugen die alleenartig aufgereihten Stadtbirnen, im Sommer reich blühende Blumenwiesen sowie unversiegelte Oberflächen, die das Regenwasser versickern lassen. Allerdings sorgt der unerwünschte Nährstoff-eintrag durch Hunde-Hinterlassenschaften dafür, dass die wassergebundenen Bereiche zunehmend unansehnlich werden.

„Eine regelmäßige, manuelle Säuberung der verunkrauteten Flächen hatte seither nur mäßigen Erfolg“, berichtet Bauhofleiter Torsten Braun. Im Frühsommer sei es deshalb unumgänglich gewesen, die verunreinigte Deckschicht aufwendig abzutragen und zu entsorgen.

Verantwortung zeigen

In einem zweiten Schritt wurden in den ersten Herbsttagen 35 Kubikmeter eines abgestuften, mineralischen Gemischs neu eingebaut und die betroffenen Abschnitte wieder in einen sauberen, funktionalen Zustand versetzt. Der Bodenaustausch lag ausschließlich in den Händen des kommunalen Bauhofes. Ob das jetzige, gepflegte Aussehen der öffentlichen Anlagen von Dauer sein wird, ist ohne ein verändertes Verhalten der Hundehalter fraglich.

Bürgermeister Stefan Weisbrod wünscht sich deshalb ein wachsendes Verantwortungsbewusstsein für das unmittelbare Wohnumfeld. Sein eindringlicher Appell an die Hundehalter: „Nutzen Sie für die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge die aufgestellten, kombinierten Hundekotstationen. Tragen Sie mit ihrem vorbildlichen Verhalten dazu bei, dass die Haydnallee eine optische Visitenkarte bleibt, mit der wir unsere Gäste beeindrucken und uns selbst eine Freude bereiten“, betont Weisbrod. jd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.10.2020