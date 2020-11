Reilingen.Täglich werden für Patienten in Deutschland 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Ohne ausreichende Anzahl an Blutspenden ist die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen, Neugeborenen und vielen Weiteren nicht sichergestellt, wie das DRK mitteilt. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es besonders wichtig, Blut zu spenden. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeiten von Blutpräparaten, werden Blutspenden dringend benötigt.

Das DRK lädt am Montag, 7. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in die Fritz-Mannherz-Hallen zum Blutspenden ein. Auch in Corona-Zeiten ist die Blutspende sicher. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt. Bei Fragen rund um die Blutspende oder Problemen mit der Terminreservierung steht die kostenfreie Service-Hotline unter 0800/1 19 49 11 zur Verfügung. zg

Info: Anmeldung unter terminreservierung.blutspende.de/m/reilingen-fritz-mannherz-hallen und weitere Infos unter www.blutspende.de/corona/

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.11.2020