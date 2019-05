Blutspendetermin in Mannherz-Halle

Reilingen.Der Frühling ist da. Viele Menschen genießen jetzt die Zeit im Freien beim Grillen, machen einen Fahrrad- oder Motorradausflug. Damit steigt das Unfallrisiko. Zwölf Prozent der Blutspenden werden für die Behandlung bei Verletzungen nach Unfällen auf der Straße, beim Sport und im Haushalt benötigt.

Die nächste Möglichkeit, um sich durch eine Blutspende zu engagieren, bietet das DRK am Donnerstag, 16. Mai, von 14 bis 19 Uhr in den Fritz-Mannherz-Hallen an.

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die Blutspende dauert nur wenige Minuten.

Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen. drk

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.05.2019