Bürger sollen Obst ernten

Reilingen.Warum die Früchte der Obstbäume längs des Burgwegs nicht mehr versteigert werden, wollte Anette Schweiger (CDU) im Anfrageteil der Ratssitzung wissen. Wobei es ihr weniger um eine mögliche Einnahmequelle für die Gemeindekasse ging, als vielmehr um das Obst, das ansonsten wohl am Boden verfaule. Die Versteigerungen habe es schon vor seiner Amtszeit nicht mehr gegeben, antwortete Bürgermeister Stefan Weisbrod und vermutet, „das Interesse ist wohl nicht mehr groß genug gewesen“.

Ansonsten teilte er die Sorgen von Schweiger ums Obst und rief die Bürger dazu auf, die Früchte aufzulesen, sie nicht verderben zu lassen. Schweiger hatte noch ein zweites Anliegen – angesichts der neu eingestellten Ordnungskräfte wies sie darauf hin, dass im Bereich Wörschau alles zugeparkt sei, man dort mal nachschauen sollte. Die beiden Gemeindevollzugsbedienstete seien erst ein paar Tage im Haus, betonte Weisbrod. Ihre vordringliche Arbeit sei es nun, präsent zu sein, Parksünder auf ihre Verfehlungen hinzuweisen. Erst wenn ihre Anwesenheit im Ort bekannt sei und sie genügend Aufklärungsarbeit geleistet hätten, würden sie zum Strafzettel greifen.

Sabine Petzold (FWV) verwies auf Berichte in unserer Zeitung, wonach in vielen Gemeinden „Radservice-Stationen“ eröffnet würden. Auch in der Gemeinde seien diese Thema gewesen und es müsste noch eine solche, kostenlos vom Rhein-Neckar-Kreis überreicht, vorhanden sein. „Wir suchen noch einen klugen Standort“, merkte Weisbrod an, für den die zu erwartende Resonanz einer solchen Station jedoch überschaubar ist.