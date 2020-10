Bürgermedaille für Sieglinde Adams

Reilingen.Voller Stolz und Freude hat Sieglinde Adams aus Händen von Bürgermeister Stefan Weisbrod die Bürgermedaille in Silber der Gemeinde Reilingen entgegengenommen, Die Verleihung erfolgte anlässlich ihres 80. Geburtstags.

Der Reilinger Gemeinderat hatte am 20. Juli beschlossen, dass Sieglinde Adams, besser als Sigi bekannt, mit dieser hohen Auszeichnung für ihre Verdienste zum Wohl der Gemeinde gewürdigt wird. Der große Beifall der internationalen Geburtstagsgäste, die es trotz der zurzeit schwierigen Bedingungen geschafft hatten zu kommen, bestätigte, dass eine großartige Frau, eine starke Persönlichkeit mit ganz besonderen Charakterzügen diese Ehrung verdienterweise bekommen hat, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Die gebürtige Mannheimerin meldete sich an Weihnachten 1977 (im Melderegister steht 31. Dezember 1977) im Rathaus ihrer neuen Wahlheimat beim damaligen Bür-germeister Hermann Kief an. Die resolute „blonde Dame“ machte sofort großen Eindruck in der Dorfgemeinschaft. Eine tiefe Freundschaft mit der damaligen Bürgermeistergattin Hilde Kief entstand und „Sigi“ Adams unterstützte sofort deren soziales Engagement in der Gemeinde.

US-Kultur in den Ort geholt

Als Angestellte beim amerikanischen Militär und dort für viele Veranstaltungen zuständig, wurde ihr Organisationstalent sogleich für Reilingen eingesetzt. Auftritte von amerikanischen Chören, Shows oder Army-Bands waren damals keine Seltenheit im Reilinger Kulturprogramm.

Mit ihrem Geschäft „Sigi Russell Shop“, das sie von 1981 bis 2012 in der Hauptstraße führte, prägte sie auch das Reilinger Geschäftsleben. Als kreative Geschäftsfrau bot sie auch eigene Veranstaltungen an. Vereinsvertreter gingen bei ihr nie mit leeren Händen aus dem Laden.

Weltenbummlerin mit Hasenfahne

Beim Dorfjubiläum 1986 organisierte sie ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest mit eigenem Festzug. Die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft, Sabine Petzold, erinnerte in ihren Glückwünschen an Sigi Adams an die Organisation des Dorfjubiläums 2011. Sigi Adams übernahm es eigenständig, ein Heißluftballon-Event zu organisieren, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen und einen Höhepunkt im Festkalender zu bieten, der spektakulär war.

Gern nimmt Sigi Adams die Reilinger Hasenfahne mit auf Reisen. Der Bürgermeister in ihrem spanischen Domizil kennt das Reilinger Wappentier bereits bestens. Aber auch Umzugswagen beim Mardi Gras „King McArthur Parade“ in New Orleans werden mit der Fahne verziert.

Kaum vorstellbar und trotzdem möglich gemacht: ein Foto, auf dem russische Wachsoldaten im Katharinenpalast in St. Petersburg stolz die Reilinger Fahne halten. Immer an ihrer Seite ist dabei die Familie von Sigi Adams mit Gerhard Förster, Bruce aus New Orleans und Juan Carlos aus Barcelona. zg

