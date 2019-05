Bürgermeister löst sein Versprechen ein

Reilingen.„Sollte es wieder eine Blutspendenaktion in Reilingen geben, bin ich der erste Blutspender“, hatte das Versprechen des Bürgermeisters Ende vergangenen Jahres beim DRK-Kreisverband Mannheim gelautet, als es um eine Wiederauflage der Spendenaktionen in Reilingen ging. Gesagt – getan: Stefan Weisbrod war einer der 99 Spender und Lebensretter, die ihren „wertvollen Lebenssaft“ spendeten. Der DRK-Ortsverband rief seit langer Zeit wieder zum Blutspenden auf, und es kamen nicht nur erfahrene Teilnehmer, sondern auch 13 Erstspender. Bereits kurz nach Öffnung der Fritz-Mannherz-Mehrzweckhallen am frühen Nachmittag war die Zahl der Spendenwilligen groß.

„Das Ergebnis ist sehr erfreulich“, sagten die DRK-Verantwortlichen Christopher Pöschel und Peter Lauer, letzterer als Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbandes Lussheim. Das neue Konzept der Blutspendenaktion richtet mehr Termine in Reilingen und umliegenden Gemeinden aus.

So soll die Anzahl der Teilnehmer an den einzelnen Tagen gering und die Wartezeiten möglichst kurz gehalten werden. Und das ging auf. Über 20 Helfer aus den Ortsverbänden Lußheim, Oftersheim, Schwetzingen und Reilingen unterstützten die Schwestern und Ärztinnen des Blutspendedienstes.

Nächster Termin am 5. Dezember

Nach einer angemessenen Ruhepause nach der Blutabnahme konnten sich die Lebensretter „nach Reilinger Art“ mit Schnitzeln, belegten Brötchen, Salaten und einer Auswahl an frischem Obst stärken. Der nächste Termin ist bereits terminiert auf Donnerstag, 5. Dezember. zg

