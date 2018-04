Busse halten doch auf Fahrbahn

Anzeige

Reilingen.Eigentlich hätte Bürgermeister Stefan Weisbrod die Sanierung der Hockenheimer Straße mit Blick auf die Situation im Neubaugebiet Herten II lieber noch etwas verschoben. Doch die bewilligten Zuschüsse sitzen der Gemeinde im Nacken: „Wir müssen das jetzt angehen, sonst verfallen diese teilweise“, erläuterte er in der Gemeinderatssitzung den Anwohnern, die die Beratung verfolgten. „Es ist noch keine Vergabe, sondern die Grundkonzeption, auf deren Grundlage die Ausführungsplanung weitergeht und die Leistungsverzeichnisse erarbeitet werden“, ergänzte Weisbrod.

Diplom-Ingenieur Arno König stellte die Weiterentwicklung der Planung zu den offenen Punkten Straßensanierung, Erneuerung der Wasserversorgung, Kanalsanierung sowie die Positionierung der Bushaltestellen vor. Klar sei, dass der Abwasserkanal im Bereich Wilhelmstraße/Am Kleinzoo aufdimensioniert werden muss. Am Rathaus könne er im derzeitigen Zustand belassen werden. Bei sechs Haltungen und 41 Hausanschlüssen bestehe Handlungsbedarf. Die Gesamtkosten der Kanalsanierung bezifferte König auf 314 000 Euro brutto.

Neuland betritt die Gemeinde in gewisser Hinsicht bei der Sanierung der Wasserversorgung. Weil es schneller und kostengünstiger ist als eine Sanierung mit offener Baugrube, empfiehlt Arno König das Berstlining-Verfahren: In das bestehende Leitungssystem wird ein Berstlining-Kopf eingebracht, der das vorhandene Rohr sprengt und eine Leitung mit gleichem oder etwas größerem Durchmesser einzieht. Punktuell müsse dann nur an Zugangsgruben und an Hausanschlüssen aufgegraben werden.