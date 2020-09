Chic gestylt

Reilingen.Nach drei Wochen Ferienbetreuung im schönen Reilinger Wald hieß es nun in der vierten Ferienwoche für die Kinder der Kommunalen Betreuung „Ferien von der Schule, in der Schule“.

Kaum waren die ersten Kinder in den Räumen der Kommunalen Betreuung angekommen, stellten sie fest, dass ein gemeiner Dieb das Ferienprogramm gestohlen hatte. Freundlicherweise hatte er jedoch einige knifflige Hinweise hinterlassen und bescherte den Kindern so eine spannende Schnitzeljagd. Natürlich haben sie das Programm und auch einen kleinen Schatz in ihrem Bauwagen gefunden und dem Spaß für die neue Ferienwoche stand nichts mehr im Wege.

Malen und toben

Es wurden T-Shirts mit tollen Motiven bemalt, Fahrradtouren unternommen, gebatikt, Bewegungsspiele erprobt, Teelichtgläser gebastelt und über den Schulhof getobt. Zum Wochenabschluss starte eine Modenschau mit den neuesten Trends von und für die Kinder und alle freuen sich auf die nächste Woche der Ferienbetreuung. kb

