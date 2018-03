Claudia Geng wiedergewählt

Anzeige

Reilingen.Zahlreiche Landfrauen begrüßte Vorsitzende Claudia Geng zu der Generalversammlung. In ihren Grußworten wies sie noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass die Landfrauen, als größte Frauenorganisation Baden-Württembergs, stolz darauf sind, überparteilich und überkonfessionell offen für alle Frauen im ländlichen Raum zu sein.

„Alte Zöpfe sind schon längst abgeschnitten, wir vereinen Frauen in den unterschiedlichsten Berufen und Altersgruppen. Wir stehen für Fraueninteressen ein“, so Geng. „Wir Landfrauen sind der größte Bildungsträger für Frauen in den ländlichen Räumen – verbunden mit Aktionen und Geselligkeit – und genau diesen Aufgaben stellt sich seit vielen Jahren erfolgreich der Ortsverband“, betonte die Vorsitzende.

Vorstand und Geehrte Der Vorstand: Vorsitzende Claudia Geng, Stellvertreterin Petra Koser, Schriftführerin Nanette Frey und Kassiererin Heide Flick, die von Heike Neureither-Hauser unterstützt wird. Als Beisitzerinnen wurden Sabine Petzold, Elfriede Vögele, Sigrid Müller-Dorn und Patricia Malcher sowie als Kassenprüferinnen Monika Kappes und Ida Rummer gewählt. Die Geehrten: 60 Jahre Gretel Weißbrodt. 45 Jahre Maria Weis und Theresia Krämer. Seit 40 Jahren sind Hannelore Sternberger, Lydia Koch und lse Röth Mitglied und seit 25 Jahren sind Sigrid Müller-Dorn und Rita Zieger dabei, seit zehn Jahren Elli Lopp. Für 20 Jahre im Vorstand wurden Hannelore Sternberger und Sigrid Müller-Dorn geehrt. ps

Senioren werden betreut

Unter Beweis stellte gleich im Anschluss Schriftführerin Nanette Frey die Worte der Vorsitzenden. Sie zählte eine Vielzahl von kulturellen, Gesundheits- oder Weiterbildungs-Veranstaltungen auf, die im vergangenen Jahr angeboten wurden. Zu dem breitgefächerten Angebot gehörten zum Beispiel ein Musical-Besuch in Stuttgart, die Kulturveranstaltung „. . . im Stroh“ auf dem Seehof Geng mit der bekannten Schauspielerin Anna Schäfer, Vorträge zum Bildungsstärkungsgesetz oder ein Entspannungsabend mit einer Reise durch das Qigong.