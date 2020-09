Comedy im Kurpfälzer Dialekt

Reilingen.Die Gemeinde und die Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) laden am Samstag, 12. September, von 19 bis 21 Uhr zu einer musikalischen Unterhaltung vor die Bühne auf den Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen ein.

Gemeinsam und verantwortungsvoll – mit Corona-Abstand und unter Einhaltung der Hygienevorschriften – sollen die Besucher einen kurzweiligen Open-Air-Musikabend mit der Ron Prinz Kombo erleben.

Mit ihrem Programm „Welthits uff Kurpfälzisch“ sorgt das Trio mit Dame für jede Menge spaßige Unterhaltung. Alte Weisheiten, Sprüche und jede Menge Vorurteile werden – humorvoll im heimischen Dialekt vertextet – mit den großen Melodien der Zeit verknüpft.

Die bezaubernde „Ulknudel“ Anne Geser am Mikrofon sorgt mit ihren drei Musikern aus der Schlagerszene immer wieder für feuchte Augen, wenn sie sich und ihre Umwelt zielsicher auf den Arm zu nehmen weiß. Stets im Dialog mit dem Publikum befindlich, wird zwischendurch für dialektunkundige Gäste übersetzt.

Wer die großen Hits der Musik einmal auf eine besondere Art und Weise hören und sich gleichzeitig amüsieren möchte, wird bestens unterhalten.

Eine Bestuhlung vor der Bühne – in einem kontrolliertem Bereich – wird helfen, die Sicherheitsvorschriften konsequent einzuhalten. Die Organisatoren bitten um Anmeldung per E-Mail (post@reilingen.de) oder telefonisch (06205/95 22 26). Dazu geben Interessenten ihre Kontaktdaten – Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer – an und können dann am Veranstaltungsabend entspannt Platz nehmen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.09.2020