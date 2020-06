Der Mietvertrag für die Kindertagesstätte „Die kleinen Sterne“ läuft in einem Jahr aus, aus Kostengründen soll die Modullösung nicht fortgesetzt werden. Auch ein Neubau scheidet aus Kostengründen aus, so dass die Nutzung des Obergeschosses des E-Ge-bäudes, des Erweiterungsbaus der Schillerschule, als Lösung der Raumfrage in den Mittelpunkt rückt.

© Gemeinde