Dachstuhl schützt vor kalter Jahreszeit

Reilingen.Der erste Schritt ist bewältigt. Das TBG-Häusel ist unter Dach und Fach. Die Witterung kann dem Gebäude künftig nichts mehr anhaben. In der letzten Novemberwoche, ersten Dezemberwoche war es soweit. Die Zimmerleute der Firma Walter Marquetant traten auf dem TBG-Gelände in Aktion. Auf dem süd-westlichen Anbau konnte das Dach aufgeschlagen werden.

Noch bevor es mit den Arbeiten vor Ort losgehen konnte, waren an der Baustelle die genauen Maße des Rohbaus aufzunehmen. Mit Hilfe der CAD-Technik war es möglich, die benötigten Längen und Maße der Dachhölzer zu ermitteln. Der sogenannte Abbund erfolgte auf dem Gelände der Firma. Den präzisen Zuschnitt der Hölzer gewährleistete eine CNC-gesteuerte, also rechnergestützte Anlage, die auf den Millimeter genau arbeitet.

Fachgerecht entsorgt

Zugleich wurde das alte Eternitdach des Bestandsgebäudes fachgerecht abgenommen und entsorgt. „Selbstverständlich unter Einhaltung der gesetzlich verordneten Schutzmaßnahmen“, versichert Firmenchef Ralf Marquetant.

Die etwa 210 Quadratmeter große Dachfläche besteht aus kerngedämmten Thermodachelementen mit einer Kerndicke von 120 Millimeter. Die Gesamtstärke der Dachelemente liegt bei 162 Millimeter. Das Trapezblechdach besteht aus einem zweiseitigen Stahlblech, gefüllt mit einer Dämmung aus Polyurethan-Hartschaum.

Nachdem das Dach eingedeckt ist und die Kehlen eingeschnitten sind, erfolgt in einem weiteren Arbeitsschritt das Anbringen der Bleche am Ortgang und die Montage der Firstbleche. Nun kann am neuen Anbau auch die Dachrinne montiert werden.

Im nächsten Schritt ist nach Angaben von Bauleiter Markus Lützel vorgesehen, die Fenster anzuliefern und einzubauen. Im Trockenbauverfahren werden die Trennwände eingezogen. Im Januar soll sich die Rohinstallation der Gewerke Heizung, Sanitär und Elektro anschließen. jd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020