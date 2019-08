Daniel Born reist in die Urgeschichte der Spargelgemeinde

Reilingen.Welches „Dings vom Dach“ wird wohl am 22. Dezember in der gleichnamigen Fernsehsendung von den Prominenten zu erraten sein? Philipp Bickle und die weiteren Freunde der Reilinger Geschichte wissen es – und nun auch die 35 Interessierten, die einen Sommerabend mit Daniel Born im Reilinger Heimatmuseum erlebten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um es vorwegzunehmen: Da werden die Promis zu knabbern haben, denn so schnell kommt man dem kleinen „Ding vom Dach“ nicht auf die Schliche. „Wir waren nah dran – mal sehen ob die Promis im Dezember besser sind“, lacht Landtagsabgeordneter Daniel Born über die vielen Tipps, die gegenüber Museumsgründer Philipp Bickle abgegeben wurden, aber alle nicht ins Schwarze trafen.

Eröffnet wurde der Sommerabend von Wachtmeister Fritz Anselment, der die neuesten Bekanntmachungen für die Bürgerinnen und Bürger verkündete. Unterhaltsam, mit Anekdoten gespickt und vor allem kenntnisreich erläuterte danach der Reilinger Ehrenbürger Philipp Bickle die Geschichten einiger der unzähligen Erinnerungsstücke des Museums.

Entdeckung des Urmenschen

Und so wurden ganz schnell aus „Dingen vom Dach“ oder aus den Archiven hochinteressante Ausflüge in die Vergangenheit. Was trug man beim Kirchgang auf dem Kopf, wie hielt man es mit der Hygiene zuhause, was hatte der Bauer auf dem Feld dabei? Und zu den vielen Geschichten aus Reilingen gehörte natürlich auch der Moment, als man den „Reilinger Urmenschen“ entdeckte. Eine Nachbildung des homo erectus reilingensis, aber auch ein funktionierendes Grammophon, welches auch Sprechmaschine genannt wurde, finden sich gut erhalten in den Museumsräumen und zeigen die Bandbreite der Ausstellung auf.

Neben der momentanen Sonderausstellung zur kirchlichen Geschichte Reilingens sind in den Ausstellungsräumen liebevoll hergerichtet ein Schulzimmer, eine Küche, ein Wohn- und ein Schlafzimmer und ein Tante-Emma-Laden aus längt vergangenen Zeiten zu besichtigen.

Auch handwerkliche Berufe der Region, etwa aus der Tabakproduktion, werden den Besucherinnen und Besuchern anschaulich dargestellt. Die vielen Fragen der interessierten Gäste beantwortete beim Rundgang der Museumsführer Simon Schell.

„Wichtige Arbeit“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born freut sich über den großen Zuspruch bei seiner Museumstour: „Mit den Sommerabenden möchte ich auch ein wenig Werbung für unsere Heimatmuseen und ihre wichtige Arbeit machen. In einem Heimatmuseum wie dem Reilinger steckt enorm viel ehrenamtliche Arbeit, die mich beeindruckt. Es sind Orte voller Schätze, die es lohnt, zu erkunden“, sagte der Abgeordnete.

Zum Abschluss durfte ein Eintrag in das Gästebuch – natürlich mit Feder und Tinte – nicht fehlen, heißt es in der Pressemitteilung. Viele Schulklassen haben sich in diesem bereits verewigt und auch für andere Gruppenführungen steht das Museumsteam bereit. Jeden ersten Sonntag im Monat ist das Heimatmuseum, Hauptstraße 1, zudem von 14 bis 17 Uhr geöffnet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.08.2019