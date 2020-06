Das Außengelände wird jetzt geplant

Reilingen.Planmäßig weiter läuft der Anbau an die Friedrich-von-Schiller-Schule. Architekt Jürgen Roth ist zuversichtlich, dass auch in Zeiten der Corona-Pandemie die Klassenzimmer für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule zum Schuljahresbeginn bezogen werden können. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung mitteilt, liegt der Innenausbau im Zeitplan. Pro Klassenstufe stehen drei Räume zur Verfügung, pro Stockwerk ist Raum für zwei Klassenstufen, so dass der Neubau Platz für vier Klassenstufen bietet. Das Erdgeschoss bleibt Küche und Mensa vorbehalten.

In der Mensa wurden die Leitungen für die Fußbodenheizung mit Wärme- und Trittschalldämmung verlegt. Dort stehen nun Estricharbeiten an, die in Erd- und Obergeschoss abgeschlossen sind. Die Ausbauinstallation der Lüftung ist beendet. Außerdem sind die Unterkonstruktion für die vorgehängte Metallfassade und die Fassadendämmung weitestgehend fertiggestellt, so dass in den nächsten Tagen die Fassadenverkleidung in Angriff genommen werden kann.

Zu gravierenden Lieferengpässen, die Verzögerungen nach sich ziehen könnten, sei es trotz der Corona-Pandemie glücklicherweise nicht gekommen, informiert Architekt Jürgen Roth. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass die Klassenzimmer zum neuen Schuljahr 2020/21 fertiggestellt sind. Der Innenausbau der Küche und der Mensa dauert zwei Monate länger.

Genügend Platz für Lieferanten

Vervollständigt werden auch die letzten Planungen rund um den Schulanbau. So trafen sich vergangene Woche Bürgermeister Stefan Weisbrod, Hauptamtsleiter Wolf-gang Müller und Tobias Hardtmann vom Bauamt mit dem Architekten vor Ort, um die Gestaltung der Außenanlagen abzusprechen. „Nachdem unsere Schule und die Fritz-Mannherz-Hallen näher zusammenrücken, müssen wir auch berücksichtigen, dass genügend Platz für Lieferanten vorhanden ist“, informiert Bürgermeister Stefan Weis-brod. „Wichtig ist uns auch ein Ersatz für die beiden Eichen, die dem Neubau weichen mussten – auch wenn es immer schwieriger ist, junge Bäume ins Erwachsenenalter zu überführen“.

Bürgermeister Stefan Weisbrod freut sich, dass die Gemeinschaftsschule mit 54 Anmeldungen für den neuen Jahrgang auf stabilen Füßen steht. Dies sei ein Indiz für den Erfolg der Reilinger Gemeinschaftsschule, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020