Das Dorf feiert seine Kerwe

Reilingen.Die Kerwe hat einen festen Platz im Terminkalender der Gemeinde, seit mehr als 100 Jahren wird sie immer am vierten Wochenende im Oktober im Ort gefeiert. Von Samstag, 26. Oktober, bis Dienstag, 29. Oktober, ist auf dem Rummelplatz vor der Fritz-Mannherz-Halle Spaß für Jung und Alt geboten.

In diesem Jahr wird statt dem üblichen Autoscooter der Olympiaexpress dabei sein, eine klassische Berg- und Talbahn besser bekannt als „Himalaya“. Auch das Kinderkarussell und der Baby-Flug laden zum Mitfahren ein. Kulinarische Gaumenfreuden locken mit deftigen Spezialitäten wie in diesem Jahr Hot-Dog- und Maultaschen-Stand, allerlei Süßwaren und ein Crêpes-Stand. Und wie es sich bei einem echten Kerwerummel gehört, dürfen Schieß-, Ball- und Pfeilwurfbuden oder auch die lustige Angelei nicht fehlen.

Geselligkeit ist am Kerwewochenende Trumpf. Die Menschen jeden Alters haben ihren Spaß. Ob in heimischer Umgebung, in den Gasthäusern oder auf dem Kerweplatz. Natürlich haben die Gasthäuser, Metzgereien und Bäckereien alle Vorbereitungen getroffen und sich auf das „Fest der Feste“ eingestellt. Der Kerwesonntag bietet einmal mehr dem örtlichen Handel und Gewerbe die Gelegenheit, seine Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr zu öffnen.

Der Kleintierzuchtverein feiert Kerwe dieses Jahr nach altem Brauch und lädt am Kerwemontag, 28. Oktober, ab 10 Uhr zum Frühschoppen ein. Kehraus ist am Kerwedienstag, 29. Oktober, mit Trauerzug und anschließender Beerdigung der Kerweschlumpel auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins. Der Trauerzug stellt sich um 19 Uhr auf dem Schulhof der Schillerschule auf. Die Bevölkerung ist eingeladen.

Das lange Festwochenende endet nach dem „blauen Montag“ am Kerwedienstag mit einem Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Rummelplatz. Das Rathaus und die Fritz-Mannherz-Hallen bleiben am Kerwemontag geschlossen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 26.10.2019