Das Gießen gehört zum täglichen Ritual

Reilingen.Die Corona-Krise plagt die Menschen und die schon länger herrschende Trockenheit macht der Pflanzenwelt zu schaffen. Unter dem Motto „Mit der Gießkanne für mehr Klimaschutz“ haben der Gemeinderat und BUND-Akteur Dieter Rösch dazu aufgerufen, einen Baum in erreichbarer Nähe regelmäßig zu gießen um dem Niederschlagsmangel entgegenzusteuern.

Diese sogenannte Baumpatenschaft wurde nun auch vom „Haus der kleinen Hasen“ übernommen, wie es in einer Pressemitteilung der Verwaltung heißt. Die jungen Bäumchen Nr. 1226 und 1227 rechts und links am Eingang der kommunalen Kindertagesstätte werden zukünftig vom pädagogischem Team mit Hilfe fleißiger Kinderhände gehegt, gepflegt und vor allem gegossen.

Eigens dafür wurde ein Wochenplan erstellt, der den Kindern anschaulich aufzeigt, wie viel volle Kannen Wasser so ein kleiner Baum schon täglich braucht. Auch wie sich die drei Ü 3-Gruppen der Einrichtung in der verantwortungsvollen Aufgabe abwechseln, können die kleinen Helfer daran gut erkennen.

Von der Patenschaft zum „Wunschbaum“ ist es dann nicht mehr weit. Die nächste Aktion um auch die derzeit noch daheim bleibenden Kinder zu erreichen, haben die Fachkräfte der kommunalen Kindertagesstätten schon im Ärmel. Die Infopost für die Kinder und deren Eltern wurde von den Hasen-Erziehern bereits verteilt.

„Kleine Sterne“ kümmern sich

Seit dieser Woche sind die „Kleinen Sterne“ stolze Gießpaten eines Baumes, der gegenüber der Einrichtung am künftigen Seniorenheim steht. Die Gießkanne, die die Kinder von der Gemeinde bekommen haben, steht jederzeit startklar an der Eingangstür und das Gießen ist schon fester Bestandteil des Tagesablaufs. Ein Plan dafür ist in Vorbereitung. Dieser soll den Kindern das selbstständige Erinnern an die gemeinsame Aufgabe ermöglichen.

Jeder darf mal die Gießkanne mit Wasser füllen und zusammen mit einer Erzieherin den Baum versorgen. Mit Freude sind die Kinder dabei und auch das Überqueren der Straße wird mit Hilfe der großen Sterne toll gemeistert. zg

