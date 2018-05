Anzeige

„Heute sind wir froh, dass es so gekommen ist“, bekräftigen beide, „denn wir hätten es einfach nicht besser treffen können.“ So kam es, dass sie telefonierten, sich zu Ausflügen trafen und dann beschlossen zu heiraten. Die Industriekauffrau und der im elterlichen, landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb mit sechs Geschwistern groß gewordene Leiter der Brühler Poststelle waren sich einig. Und auch die Eltern waren einverstanden. Die Hochzeitsfeier am 3. Mai auf dem Standesamt in Zuzenhausen krönten sie nur einen Tag später mit dem „Ja“-Wort in der Kirche am selben Ort.

Feier hallt noch immer nach

Die Feier, „die war toll“, berichtet Hannelore Brandenburger noch heute. Im schönen Kleid strahlte sie ihren Ehemann an und freute sich, dass der Gesangsverein Reilingen an diesem Maientag im Jahre 1968 mit einem Bus anreiste, um ein Ständchen darzubieten. Otto Brandenburger war immerhin selbst aktiver Sänger und so luden sie die Sänger in ein benachbartes Gasthaus ein, denn bei der eigenen Feier im Gasthaus Adler „wäre es einfach zu eng geworden.“ Dass die Sänger heute noch von dieser Hochzeit erzählen, ist ihnen gewiss.

Zwei Jahre blieben sie in Zuzenhausen und Otto Brandenburger pendelte nach Brühl und zurück, während Hannelore ihr Töchterchen Anja versorgte, welches 1968 zur Welt kam. Dann schließlich war das Elternhaus in Reilingen so weit umgebaut, dass die kleine Familie umziehen und Tochter Petra das Glück ergänzen konnte.

Den Garten nutzten sie als ihre Schatzkammer, die Kehlen zur Lobpreisung des Volksliedes: Hannelore Brandenburger liebte das Kochen und Einmachen sowie das Schreiben von Gedichten und – genau wie ihr Mann Otto – das Singen im Chor. „bei den ChoryFeen“, verriet sie.

Großes Fest am Jubeltag

Wunderbare Urlaube für die ganze Familie gab es genauso wie schöne Tage seit der Pensionierung und der Geburt von ihrem Enkel. Ihr Geheimrezept für eine gute Ehe ist die gegenseitige Nachgiebigkeit. „Wir sind nie schlafen gegangen, ohne dass wir uns wieder gut waren“, so die Eheleute. Dazu gehören auch der Zusammenhalt und das sich aufeinander verlassen zu können.

Ihren Jubeltag feiern die goldenen Hochzeiter mit einem Fest für die ganze Familie und allen, die gratulieren kommen. ak

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 03.05.2018