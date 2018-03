Anzeige

Reilingen.Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet am Montag, 5. März, 19 Uhr, im Hauptgebäude der Friedrich-von-Schiller-Schule, Eingang 2, Zimmer 27/Erdgeschoss, einen Gesundheitsvortrag zum Thema „Stress lass nach – den Alltag gelassen meistern – eine Einführung“. Referent ist Claus Schmitt.

Stress, Druck, Überforderung: Das kann so weit gehen, dass sie unser ganzes Leben lähmen, die Lebenslust nehmen und am Ende sogar krank machen. Stress kann sich in unterschiedlichen Ausprägungen zeigen, von Nervosität, Schlafstörungen oder Antriebsschwäche bis hin zum Burnout. Ursache dafür sind lediglich zu einem Teil die äußeren Gegebenheiten. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Dieser Vortrag soll einen Überblick geben, welche Prozesse bei Stress in uns ablaufen, welche Auswirkungen Dauerstress haben kann und wie wir damit umgehen können. Interessierte Zuhörer sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. zg