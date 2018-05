Anzeige

Reilingen.Normalerweise ist Andreas Englisch mit dem Papst unterwegs, geht im Vatikan ein und aus, arbeitet dort, sieht und erlebt dabei das Leben hinter den Kulissen des Kirchenstaates und hat einen tiefen Einblick in das ganz private Leben der großen katholischen Kirchenmänner. Ab und an spricht er auch im Fernsehen über all diese Dinge und am Donnerstag, 14. Juni, gar in der katholischen Kirche Sankt Wendelin in Reilingen.

Dieser ganz besondere Abend trägt die Überschrift „Franziskus – Kämpfer im Vatikan“ und wird ganz gewiss sehr spannend und interessant werden. Im Jahr 2015 war Andreas Englisch schon einmal in der Region und hat dabei Verena Seidelmann und Anne Assmann vom katholischen Bildungswerk Reilingen mit seinem offenen und fröhlichen Wesen sofort begeistert.

„Nach diesem Abend wollte ich unbedingt, dass Andreas Englisch auch einmal nach Reilingen kommt und in unserer Kirche über seine Erlebnisse spricht“, sagt Anne Assmann, die seit dieser Zeit immer wieder hartnäckig Terminanfragen gestellt hatte. Stets wurde sie vertröstet, bis Ende Februar die freudige Nachricht kam, dass Englisch im Juni gerne nach Reilingen kommen würde. Seit diesem Anruf laufen die Vorbereitungen für den Vortragsabend auf Hochtouren.