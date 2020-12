Der Käsekuchen hält Abstand

Reilingen.Einer der wichtigsten und schönsten Termine des Jahres ist für den Ortsverband der Freien Wähler seit vielen Jahrzehnten der Besuch der Kindergärten in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr wollte man auf jeden Fall den Termin wahrnehmen und so wurde alles den Corona-Vorgaben angepasst.

Im Vorfeld wurden die Kindergärten telefonisch informiert, dass die Lieferung der roten Nikolaus-Äpfel, eines Käsekuchens und eines Weihnachtssterns „to go“ erfolgen würde.

Insofern klingelte das FW-Team Anna und Marcel Dörfer sowie FW-Vorsitzende Gemeinderätin Sabine Petzold fleißig an den Eingangstüren von den kommunalen Kitas „der kleinen Hasen“ und „der kleinen Sterne“, dem St. Anna- und St. Josef-Kindergarten, Kindertreff, Postillion sowie dem Oberlin-Kindergarten. Schnell wurde alles vor die Tür gelegt und der erforderliche Abstand eingehalten. Auch so war es schön anzusehen, wie sich die Erzieherinnen beim Hereinholen der Gaben freuten.

Lob für großes Engagement

Die FW-Vorsitzende ließ es sich nicht nehmen, aus der Ferne allen Beteiligten in den sieben Kindergärten zu danken. Gerade in diesen schwierigen Zeiten werde in den Betreuungseinrichtungen hoch qualifiziert gearbeitet, damit die Kinder weiterhin wohlbehütet und liebevoll betreut werden könnten. Der Druck von allen Seiten sei riesig groß, daher sei es wichtig, auch einmal von größtem Respekt vor diesen Leistungen zu sprechen. Ein Blick durch die Fenster der weihnachtlich geschmückten Kindergärten bestätigte, wie wohl sich die Kinder überall fühlen.

Auch in diesem Jahr freuten sich die Erzieherinnen über einen leckeren Käsekuchen der fleißigen Bäckerinnen Anna und Petra Dörfer, Sigrid Müller-Dorn und Käte Baumann, denen es immer wieder eine besondere Freude ist, zu diesem Anlass für die Erzieherinnen zu backen. sp

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.12.2020